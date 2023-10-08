В Копейске накрыли наркопритон, организованный в квартире местного жителя

За пользование помещением наркозависимые платили хозяину спиртными напитками

В Копейске Челябинской области полицейские накрыли наркопритон, в котором находилось шесть человек. В их отношении составили административные протоколы, а в отношении хозяина квартиры возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

О том, что в одной из квартир дома, расположенного в поселке Горняк, устроили наркопритон, рассказали местные жители. Полицейские в ходе проверки информации действительно обнаружили в помещении наркозависимых, которые потребляли запрещенные вещества. Также они обнаружили шприцы и другие приспособления для потребления наркотиков. Выяснилось, что хозяин квартиры предоставлял наркозависимым помещение за спиртное.

По факту потребления наркотиков в отношении шести местных жителей составили административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ. В отношении собственника квартиры возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.