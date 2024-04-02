В Копейске начальница почтового отделения пойдет под суд по делу о растрате 470 тысяч рублей

Женщина присвоила деньги, предназначенные для инкассации

В Копейске окончили расследование уголовного дела 37-летней начальницы отделения почтовой связи. Женщина пойдет под суд за присвоение и растрату (часть 3 статьи 160 УК РФ). Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая в течение трех месяцев вносила ложные данные о средствах, предназначенных для инкассации, и фактически получила деньги на руки из кассы. Сумму в 470 тысяч рублей женщина потратила на личные нужды.

Преступления выявлены сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Часть присвоенных денег обвиняемая вернула в ходе следствия.

«Мы усилили контроль за персоналом почтовых отделений Челябинской области. Помимо этого, мы работаем с уполномоченными органами, чтобы предотвращать и своевременно выявлять такие случаи», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Почты России.

