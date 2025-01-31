В Копейске начальника отдела по вопросам миграции отправили в СИЗО по делу о взятке

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по региону

Копейский городской суд избрал меру пресечения начальнику отдела по вопросам миграции Анастасии Литвиновой. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в УФСБ по Челябинской области.

По данным следствия, с августа по сентябрь 2023 года подозреваемая получила взятку через посредника от иностранного гражданина за ускорение получения гражданства Российской Федерации.

Анастасию Литвинову заключили в СИЗО на два месяца, до 31 марта.

Ранее Центральный районный суд отправил в СИЗО начальника отдела по вопросам миграции в Тракторозаводском районе Игоря Шатохина.