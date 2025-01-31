Копейский городской суд избрал меру пресечения начальнику отдела по вопросам миграции Анастасии Литвиновой. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в УФСБ по Челябинской области.
По данным следствия, с августа по сентябрь 2023 года подозреваемая получила взятку через посредника от иностранного гражданина за ускорение получения гражданства Российской Федерации.
Анастасию Литвинову заключили в СИЗО на два месяца, до 31 марта.
Ранее Центральный районный суд отправил в СИЗО начальника отдела по вопросам миграции в Тракторозаводском районе Игоря Шатохина.