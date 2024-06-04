Прокуратура Копейска направила в суд уголовное дело 26-летнего начальника участка ООО «Промтрубинвест». Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекших смерть человека. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
По версии следствия, в марте прошлого года обвиняемый дал указание стропальщику перенести листы металла на автопогрузчике. Транспортное средство опрокинулось, и работник погиб на месте. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
«В ходе следствия родственникам погибшего возмещены расходы на погребение и моральный вред в размере 500 тысяч рублей», — прокомментировали в прокуратуре.
Дело рассмотрит Копейский городской суд.