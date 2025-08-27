В Копейске начальник отдела полиции почти 2 года брал взятки с наркозависимых

Руководитель отдела по контролю за оборотом наркотиков задержан, коллеги ищут новые аналогичные эпизоды в его работе

В Копейске по подозрению в получении взятки задержан начальник отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, трое наркозависимых почти два года, с декабря 2023 года по август текущего года, платили ему за то, чтобы он закрывал глаза на незаконный оборот запрещенных веществ. Общая сумма мзды оценивается в 200 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с региональным главком МВД, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному по части 5 статьи 290 УК РФ.

Сейчас следователи устанавливают, были ли в деятельности начальника другие аналогичные эпизоды, проводится сбор и закрепление доказательной базы.