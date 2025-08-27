В Копейске по подозрению в получении взятки задержан начальник отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
По данным следствия, трое наркозависимых почти два года, с декабря 2023 года по август текущего года, платили ему за то, чтобы он закрывал глаза на незаконный оборот запрещенных веществ. Общая сумма мзды оценивается в 200 тысяч рублей.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с региональным главком МВД, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному по части 5 статьи 290 УК РФ.
Сейчас следователи устанавливают, были ли в деятельности начальника другие аналогичные эпизоды, проводится сбор и закрепление доказательной базы.