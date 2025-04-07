В Копейске начальник отдела мэрии пойдет под суд за гибель пенсионерки под упавшим деревом

Чиновницу обвинили в халатности

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу начальника отдела экологии и природопользования администрации Копейска, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В мае прошлого года рядом с домом № 18 на улице Грибоедова в Копейске из-за шквалистого ветра дерево рухнуло прямо на 72-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте.

«Обвиняемая не организовала проведение натурных обследований зеленых насаждений для принятия решения о сносе зеленых насаждений, не приняла мер к своевременному выявлению неудовлетворительного состояния и сносу опасного объекта», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Женщина пойдет под суд по обвинению в халатности (статья 293 УК РФ).