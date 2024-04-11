В Копейске начали проверку после обрушения перекрытия в жилом аварийном доме

Людей должны обеспечить временным жильем

В Копейске обрушилось перекрытие в жилом доме № 12 по улице Новосибирской. Дом признан аварийным и должен быть расселен до 2032 года, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС, обошлось без пострадавших.

«Организована проверка исполнения жилищного законодательства, прокуратурой будет дана оценка действиям органа местного самоуправления при расселении жителей аварийного дома. Граждан должны обеспечить временным жильем из маневренного фонда», — прокомментировали в региональной прокуратуре.