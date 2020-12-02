В Копейске врача избили прямо в травмпункте

Полицейские ищут нападавших.

В Копейске неизвестные напали на врача. Инцидент произошёл в травмпункте городской больницы № 1.

«В ОМВД по Копейску по данному факту проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправного деяния», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Также в ведомстве добавили, что в зависимости от травм, нанесенных медработнику, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.