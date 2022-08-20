В Копейске на остановке обнаружили труп женщины

Следственный комитет проводит проверку

Сегодня утром, 20 августа, в Копейске на остановке «Молодость» местные жители обнаружили труп женщины. Об этом очевидцы сообщили в паблике «Копейск в теме|Новости» в социальной сети «Вконтакте».

По данным из соцсетей, труп женщины на вид 30 лет был обнаружен на остановке на скамейке. Очевидцы сообщают, что женщина была хорошо одета, с макияжем, а на ее губах была кровь.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» подтвердили факт произошедшего.

«По данному факту проводится проверка. В настоящее время нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер»,— уточнили в ведомстве.

Личность женщины устанавливается.