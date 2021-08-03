В Копейске на дне карьера нашли тело мужчины

Причины смерти будут известны после судмедэкспертизы

На дне карьера возле комплекса «Русские бани» в Потанино нашли тело мужчины. Об этом сегодня, 3 августа, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Тело обнаружили на глубине 3 метров.

«Поступил звонок от очевидца. На место выехали сотрудники МЧС, полиции, поисково-спасательной службы. Погибший обнаружен в воде примерно в 3 метрах от берега», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Известно, что мужчина отдыхал в «Русских банях» вместе с товарищем.

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