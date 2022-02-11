В Копейске мужчину отправили в колонию за жестокое убийство матери двоих детей

Виновный набросился на бывшую сожительницу прямо на улице

Копейский городской суд вынес приговор в отношении 44-летнего Сергея Кузнецова. Он признан виновным в убийстве. Об этом сегодня, 11 февраля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия случилась 18 января прошлого года. 44-летняя Наталья Мостовова шла на работу мимо ДК имени Кирова. Мужчина подкараулил ее, несколько раз ударил по голове гвоздодером и убежал.

Прохожие обнаружили раненую женщину и вызвали скорую помощь, однако пострадавшая скончалась на руках у врачей.

Семья погибшей после случившегося рассказывала, что Сергей и Наталья прожили вместе 11 лет, воспитывали двоих детей, в официальном браке не состояли. Кузнецов, по словам семьи, начал употреблять наркотики, что разбудило в нем буйный нрав. Мужчина пугал детей, Наталью и других членов семьи, а когда сожительница решила прекратить отношения, отомстил таким жутким способом.

«Сергею Кузнецову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 1 месяц в колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе суда.

Он осужден по части 1 статьи 105 («Убийство»).