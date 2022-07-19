В Копейске мужчину осудили за создание крупного канала поставки контрафактного алкоголя

Спиртное и табачную продукцию везли в Челябинскую область из разных регионов

Копейский городской суд вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в перевозке и сбыте контрафактного алкоголя и сигарет, сообщили Первому областному информагентству в УФСБ по Челябинской области.

Установлено, что мужчина наладил канал поставки безакцизной продукции из Московской, Владимирской областей и Ставропольского края.

При задержании у виновного изъяли 65 тысяч пачек сигарет и более 3 тысяч бутылок спиртного общей стоимостью более 6 млн рублей.

«Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом 100 тысяч рублей», — сообщили в УФСБ по региону.

Как ранее сообщал наш сайт, в Верхнеуральском районе Челябинской области местный житель продавал в своем магазине немаркированные сигареты и алкоголь.