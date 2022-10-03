В Копейске мужчину осудили за попытку сбыта 5 кг мефедрона

Виновного отправили в колонию строгого режима

Копейский городской суд вынес приговор жителю Курска. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сегодня, 3 октября, Первому областному информагентству сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Мужчину задержали в апреле 2022 года в окрестностях Магнитогорска с 5 килограммами мефедрона. Наркотики подсудимый собирался сбыть через тайники-закладки в Челябинской и Курской областях. Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

«Суд назначил виновному наказание сроком 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Также подсудимый должен выплатить штраф 500 тысяч рублей», — рассказали в региональном УФСБ.