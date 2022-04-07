В Копейске мужчину оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Обвиняемый публиковал посты в социальной сети

Копейский суд принял решение по административному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он признан виновным в дискредитации ВС РФ. Об этом сегодня, 7 апреля, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что копейчанин публиковал в Сети посты, осуждающие действия Вооруженных сил России во время спецоперации на Украине. В отношении мужчины было возбуждено административное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ.

«Суд назначил ему штраф на сумму 45 тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Снежинский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 45-летнего местного жителя. Он признан виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ.



Как ранее сообщал наш сайт, Миасский городской суд вынес решение по административному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Ранее за аналогичное правонарушение была оштрафована 32-летняя жительница Магнитогорска — это первое решение в Челябинской области по статье о дискредитации ВС РФ.