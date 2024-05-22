Копейский городской суд вынес приговор местному жителю за переделку и хранение огнестрельного оружия, сообщили в УФСБ по Челябинской области.
В квартире виновного обнаружили пистолеты Токарева и Макарова, переделанные в боевые аналоги, боеприпасы различного калибра, а также инструменты для изготовления оружия.
«Суд приговорил виновного к четырем годам колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей», — прокомментировали в региональном УФСБ.
Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске мужчину осудили за незаконное хранение оружия.