В Копейске мужчине вынесли приговор за хранение боевого оружия

Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону

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Копейский городской суд вынес приговор местному жителю за переделку и хранение огнестрельного оружия, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

В квартире виновного обнаружили пистолеты Токарева и Макарова, переделанные в боевые аналоги, боеприпасы различного калибра, а также инструменты для изготовления оружия.

«Суд приговорил виновного к четырем годам колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей», — прокомментировали в региональном УФСБ.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске мужчину осудили за незаконное хранение оружия.