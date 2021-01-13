В Копейске мужчина умер за рулем автомобиля от остановки сердца по пути в больницу

59-летнего преподавателя ОБЖ отправили из одной больницы в другую, но до нее он уже не доехал

В Копейске Челябинской области 11 января местные жители увидели въехавший в сугроб легковой автомобиль. За его рулем находился пожилой мужчина. Пешеходы и автолюбители подошли узнать, что произошло. Вытащили водителя, попытались привести его в чувство, но не смогли. Прибывшая на место «скорая» констатировала смерть мужчины. Но, как выяснилось, умер житель Копейска не из-за ДТП.

В социальных сетях до сих пор живо обсуждают смерть 59-летнего бывшего прапорщика и преподавателя ОБЖ в одной из местных школ. По словам пользователей, мужчина скончался от остановки сердца во время движения автомобиля по пути в больницу, поэтому машина въехала в сугроб. При этом преподаватель уже побывал в одной больнице и оттуда его отправили в другую, до которой он, к несчастью, не доехал.

«Мужчине стало плохо еще накануне. 11 января он поехал в больницу, расположенную на улице Кирова. Оттуда его отправили в больницу на поселок Советов. В последнюю он уже не доехал»,— пишут в группе «Копейске (В) Теме» в социальной сети «ВКонтакте».

В этом же паблике ситуацию разъяснила дочь умершего. Оказалось, сердце у мужчины прихватило в ночь на 11 января. Родственники сразу же вызвали скорую помощь.

«Ночью была „скорая“. Сказали, что все нормально, но надо обратится в больницу. Это действительно так, его отправили самостоятельно из одной больницы в другую на Пластмасс. В дороге ему стало плохо. Он въехал в сугроб и больше ничего сделать не мог. Минут через 15 подошел мужчина и еще муж с женой (низкий вам поклон, добрые люди всегда найдутся), они пытались его откачать, пока ехала „скорая“, но не смогли»,— написала пользователь Светлана Колодкина.

Под постом огромное количество пользователей выразили соболезнования семье умершего. Кроме того, среди комментаторов есть и ученики преподавателя, которые написали много положительного в его адрес и тоже выразили свои соболезнования. Дочь бывшего прапорщика поблагодарила всех за поддержку.