Полицейские Копейска задержали 31-летнего мужчину по подозрению в поджоге ВАЗ-21099, сообщили сегодня, 23 марта, в ГУ МВД по Челябинской области.
В полицию обратился 42-летний владелец авто. Он оставил машину во дворе жилого дома и обнаружил ее уничтоженной.
Оперативники задержали подозреваемого. Он пояснил, что был пьян и решил прокатиться до знакомого.
«Выбив стекло, он проник в автомобиль и попытался запустить его. Однако понял, что не получится. Тогда злоумышленник похитил инструмент, другое имущество и поджег автомобиль», — сообщили в региональном полицейском главке.
Возбуждено уголовное дело.