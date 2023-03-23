В Копейске мужчина пытался угнать ВАЗ и поджег его

Подозреваемый ранее судим

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Полицейские Копейска задержали 31-летнего мужчину по подозрению в поджоге ВАЗ-21099, сообщили сегодня, 23 марта, в ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратился 42-летний владелец авто. Он оставил машину во дворе жилого дома и обнаружил ее уничтоженной.

Оперативники задержали подозреваемого. Он пояснил, что был пьян и решил прокатиться до знакомого.

«Выбив стекло, он проник в автомобиль и попытался запустить его. Однако понял, что не получится. Тогда злоумышленник похитил инструмент, другое имущество и поджег автомобиль», — сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело.