В Копейске мужчина пытался прорваться на сцену во время выступления Хабиба

Полицейские вернули мужчину на зрительную площадку

27 августа в Копейске отметили День города. Вечером состоялся концерт с приглашенными артистами, в числе которых были Маргарита Суханкина и Хабиб. Во время выступления последнего на сцену попытался прорваться один из зрителей, однако полицейские остановили мужчину. Видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выложил сам Хабиб.

«Придумайте название»,— написал исполнитель.

На видео запечатлен мужчина, который отчаянно пытался забраться на сцену к Хабибу. Сначала его пытались задержать двое полицейских, однако им не удавалось усмирить копейчанина. На помощь к ним пришел третий правоохранитель.

В результате мужчину вернули на площадку для зрителей, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудниками полиции была пресечена попытка гражданина выйти за ограждение и оказаться на сцене. Мужчина был трезв, его вернули на площадку для зрителей, побеседовали, и он продолжил слушать концерт»,— уточнили в ведомстве.

В начале июля похожая ситуация произошла в Миассе во время выступления Леонида Агутина. Один из зрителей перелез через ограду, забрался на сцену и подошел к артисту. Фанат протянул руку для рукопожатия, но Леонид Агутин оттолкнул его. Парень спустился со сцены сам, внизу его встретила полиция. Поклонник, кстати, был нетрезв.