В Копейске мужчина пойдет под суд за попытку перебросить наркотики в колонию арбалетом

Ранее в аналогичном преступлении обвинили 17‑летнего юношу

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительной версии, 8 сентября прошлого года обвиняемый пытался с помощью арбалета перебросить 7,6 грамма наркотиков в исправительную колонию № 1 в Копейске.

Преступление было пресечено сотрудниками ГУФСИН и ГУ МВД России по Челябинской области.

«В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ („Покушение на незаконный сбыт наркотических средств“)», — рассказали в региональном СУ СКР.

Расследование дела окончено и передано в суд.

Как ранее сообщал наш сайт, 17-летний парень при помощи арбалета хотел «доставить» запрещенное вещество в колонию Копейска. Теперь он предстанет перед судом.