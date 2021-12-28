В Копейске мужчина пойдет под суд за неуплату алиментов на 2,2 миллиона рублей

Отец уклонялся от содержания детей более 10 лет

Прокуратура Копейска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он пойдет под суд за неуплату средств на содержание детей. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Следствием установлено, что в 2009 году судебный пристав инициировал исполнительное производство о взыскании с отца троих детей алиментов. К 2021 году задолженность составила более 2,2 млн рублей. В феврале мужчину привлекли к административной ответственности за уклонение от уплаты средств на детей. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов.

«Однако мужчина продолжал уклоняться от выплаты алиментных обязательств, установленных судом. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ („Неуплата средств на содержание детей“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Материалы направлены в Копейский городской суд.