В Копейске мужчина организовал незаконный прием металлолома

Составлены административные протоколы

В Копейске 31-летнего мужчину привлекли к ответственности за незаконную организацию пункта приема металлолома, сообщили сегодня, 3 августа, в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

В отношении мужчины составили административные протоколы по статьям 14.26 КоАП РФ («Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения») и 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»).

«За нелегальный оборот лома черного и цветного металлов грозит штрафом для физических лиц до 8 тысяч рублей, для должностных лиц до 10 тысяч рублей и до 200 тысяч рублей для юридических лиц», — напомнили в полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, полицейские закрыли незаконный пункт приема металлолома в Металлургическом районе Челябинска. Всего изъято более 2,5 тысячи килограммов черного и цветного металлов.