В Копейске мужчина, нашедший борсетку с деньгами, получил срок в колонии

Виновный присвоил 376 тысяч рублей

Копейский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Его обвиняют в краже (пункт «в» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в ноябре 2023 года подсудимый увидел на Коммунистическом проспекте борсетку, которую за несколько минут до этого выронил мужчина, и забрал ее себе. Виновный не попытался найти хозяина борсетки и за два дня потратил 376 тысяч рублей.

«Назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 12 тысяч рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.