В Копейске местные жители обнаружили тело женщины

В убийстве подозревается мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы

1 декабря в поселке Потанино в Копейске местные жители обнаружили тело пожилой женщины с ранениями. В социальных сетях они сообщили о том, что это может быть мужчина, который совсем недавно вышел из тюрьмы и на протяжении всего дня ходил за детьми с ножом и пытался вскрыть машины. В полиции журналистам медиахолдинга «Первый областной» сообщили, что подозреваемый задержан.

«Полицейские Копейска оперативно задержали копейчанина, на действия которого жаловались жители поселка Потанино. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства»,— уточнили в пресс-службе отдела полиции.

Известно, что задержанный отбывал наказание в исправительной колонии № 15 за совершение тяжкого преступления.