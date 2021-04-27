В Копейске мать не пустила медиков к 4-летнему сыну с ожогами

По предварительным данным, мальчик поджег себя сам

Следственные органы начали проверку по факту получения четырехлетним мальчиком ожогов в Копейске. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Жительница Копейска Людмила Ревина рассказала в социальной сети о соседском мальчике, который получил ожоги в квартире. По сведениям женщины, мать четырехлетнего Богдана — Татьяна Прокопенко — распивала дома спиртные напитки, оставив без внимания своих четверых детей. В какой-то момент мальчик случайно поджег себя газовой зажигалкой. На ребенке вспыхнула одежда, он получил сильные поражения кожи. Мать мальчика сделала фотографию обожженного тела сына и отправила знакомому, тот, в свою очередь, — Людмиле Ревиной. Женщина тут же вызвала скорую помощь, однако 28-летняя Татьяна не открыла дверь медикам. Соседка вызвала полицию. Только после этого удалось проникнуть в квартиру, забрать малыша и госпитализировать его. Оказалось, в таком состоянии ребенок находился в течение трех дней.

«Мы стояли возле подъезда несколько часов 24 апреля. Первая скорая помощь уехала. Вызвали полицию. В таком состоянии малыш находился уже третьи сутки. По рассказам соседей, алкоголь эти дни лился рекой. Все-таки ребенка госпитализировали», — поделилась в социальной сети Людмила Ревина.

Сама мать мальчика написала в комментариях к посту соседки, что подобная ситуация могла произойти в любой семье.

«Уважаемые дамы, я не считаю нужным кому-либо что-то рассказывать, доказывать, как мой ребенок получил ожог и почему я не вызвала „скорую“. Сидят умные тут все, как будто ни у одной из вас не было такого», — заключила Татьяна.

Далее женщина мотивировала отказ от госпитализации тем, что не с кем оставить троих детей. Женщина заверила, что купила препараты помощи при ожогах в аптеке.

Резонансным происшествием заинтересовался следственный комитет. Организована проверка.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взято на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном СУ СКР.

Известно, что органы опеки временно изъяли из семьи еще троих детей.