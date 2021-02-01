В Копейске махинации при покупке детсада вылились в уголовное дело

Следственный комитет усмотрел в действиях работников администрации превышение должностных полномочий

В Копейске после проверки КСП Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных лиц местной администрации. Нарушения нашли в расходовании бюджетных средств, выделенных на покупку помещения для размещения детсада.

«Установлено: существенное нарушение интересов муниципального образования, в том числе повлекшее материальный ущерб в размере более 25,3 миллиона рублей, нецелевое использование бюджетных средств в размере более 21,1 миллиона рублей, а также нарушения законодательства о контрактной системе», — сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Напомним, речь идет о яслях на 180 мест по улице Калинина. Администрация приобрела нежилые помещения для размещения садика без санитарно-эпидемиологического заключения о их соответствии предъявляемым требованиям. Позже было установлено, что в них невозможно уместить всех воспитанников.

