В социальной сети «ВКонтакте» житель Копейска выложил видео гуляющих у крыльца следственного отдела коз. Позже хозяин забрал животных, сообщают горожане.
Жители Копейска заметили потерявшихся коз в разных частях города. Рогатые пытались найти хозяина у входа в пункт выдачи интернет-заказов, во дворах по улице Коммунистической. Но больше всего горожан рассмешило, что козы пришли к крыльцу следственного отдела по Копейску и пытались зайти внутрь.
«Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — шутливо предположил подписчик паблика «Подслушано Копейск».
Позже в социальной сети сообщили, что владелец животных нашелся.