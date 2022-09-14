В Копейске козы атаковали крыльцо следственного отдела

Хозяин нашелся и забрал заблудившихся животных домой

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В социальной сети «ВКонтакте» житель Копейска выложил видео гуляющих у крыльца следственного отдела коз. Позже хозяин забрал животных, сообщают горожане.

Жители Копейска заметили потерявшихся коз в разных частях города. Рогатые пытались найти хозяина у входа в пункт выдачи интернет-заказов, во дворах по улице Коммунистической. Но больше всего горожан рассмешило, что козы пришли к крыльцу следственного отдела по Копейску и пытались зайти внутрь.

«Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — шутливо предположил подписчик паблика «Подслушано Копейск».

Позже в социальной сети сообщили, что владелец животных нашелся.