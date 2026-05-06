В Копейске конкурсного управляющего будут судить за коррупцию на 860 тысяч рублей

Предприниматели платили женщине с 2021 по 2023 год за преимущественное право купить имущество должника, минуя торги

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Копейска, исполнявшей обязанности конкурсного управляющего сельхозпредприятия-банкрота. Она обвиняется в получении коммерческого подкупа в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, с 2021 по 2023 год женщина получила от индивидуальных предпринимателей около 860 тысяч рублей. Взамен она обеспечила им преимущественное право покупки имущества должника без проведения обязательных торгов.

«Таким образом, злоумышленница реализовала нежилые здания в Увельском районе, наружные сети водопровода и освещения, ограждение фермы, электрораспределительные шкафы, наковальню, весы на 30 тонн, сенохранилище, трактор и другие производственные объекты», — говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение по уголовному делу по части 6, пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп) осуществляли сотрудники челябинской полиции.

В настоящее время прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантке грозит штраф до 3 миллионов рублей или срок до 9 лет.