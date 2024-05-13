В Копейске коммунальщики выплатят штраф за глыбу льда, переломавшую кости мужчине

У копейчанина диагностировали сотрясение, сломанные лопатку и запястье

В Копейске управляющая организация привлечена к ответственности за падение льда с крыши дома на прохожего, поле чего он получил серьезные травмы, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 21 марта текущего года у дома 32 на улице Гастелло. Пострадавший обратился в больницу, по результатам ему выставлен диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой лопатки и перелом пястных костей кисти».

В отношении управляющей организации ЖСК «Юбилейный» было возбуждено дело по статье 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов). Госжилинспекция Челябинской области назначила УК наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.