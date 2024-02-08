В Копейске изъяли более 13 тысяч пачек немаркированных сигарет

На продавца завели уголовное дело

В Копейске сотрудники МВД пресекли сбыт немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Полицейские изъяли у местного предпринимателя более 13 тысяч пачек сигарет на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«59-летний предприниматель продавал в продуктовом магазине немаркированную табачную продукцию по цене ниже рыночной. Из магазина и арендованного фигурантом уголовного дела дома изъято более 13 тысяч пачек немаркированных сигарет на сумму более 1,5 миллиона рублей», — рассказывают в пресс-службе.



Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ.

Предпринимателю уже предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.