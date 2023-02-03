В Копейске из‑за возгорания в подъезде многоэтажки на улицу эвакуировались 10 человек

Троих жильцов пожарные вывели в спаскомплектах

В Копейске в одном из подъездов дома № 17а по проспекту Победы вспыхнул электрощиток. Из-за задымления на улицу эвакуировались 10 человек. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП случилось накануне днем.

«Площадь пожара — 3 кв. м. Из подъезда было эвакуировано 10 человек, в том числе с использованием спаскомплектов — 3 человека. На месте работали три единицы техники и 12 человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

По словам жильцов дома, возгорание могло случиться из-за постоянного протекания трубы сточных вод с крыши.

Причину установят дознаватели.