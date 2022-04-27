В Копейске из-за лжеминера эвакуировали школу искусств

Образовательные учреждения уже в третий раз за последнюю неделю получают сообщения о бомбе

Сегодня, 27 апреля, в копейскую школу искусств № 2 поступило сообщение о минировании. Сведения об этом Первому областному информагентству подтвердили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

«Экстренные службы выехали на место, подозрительных предметов в здании не обнаружено», — рассказали в региональном полицейском главке.

Напомним, 22 апреля в четыре школы Копейска и детский сад поступили сообщения о минировании.

21 апреля три школы Копейска получили сообщения о взрывных устройствах в зданиях. Подозрительных предметов силовики не обнаружили.

Как ранее сообщал наш сайт, в январе в Челябинске неоднократно подвергались атакам лжеминеров городские школы.

Кстати, волна сообщений о минировании школ прокатилась по всей России.