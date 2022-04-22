В Копейске из‑за сообщений о минировании эвакуировали школы и детский сад

Информация о взрывных устройствах поступает в учреждения второй день подряд

Сегодня, 22 апреля, в четыре школы Копейска и детский сад поступили сообщения о минировании. На местах работают экстренные службы. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях. Источник Первого областного информагентства в правоохранительных органах подтвердил сообщения о проверках учреждений.

Силовики проверяют здания школ № 9, 45, 48 и 5. Также сообщение о минировании поступило в один из детских садов города.

Напомним, накануне три школы Копейска получили сообщения о взрывных устройствах в зданиях. Подозрительных предметов силовики не обнаружили.

Как ранее сообщал наш сайт, в январе в Челябинске неоднократно подвергались атакам лжеминеров городские школы.

Кстати, волна сообщений о минировании школ прокатилась по всей России.