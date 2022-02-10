В Копейске из‑за непотушенной сигареты в квартире вспыхнул пожар

Эвакуация жильцов не понадобилась

В ночь на четверг, 10 февраля, в квартире на пятом этаже дома № 7а по Коммунистическому проспекту в Копейске вспыхнул пожар. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«На момент прибытия пожарных в квартире горели вещи на площади 2 кв. м. За считаные минуты открытое горение было ликвидировано. На месте работали 3 единицы техники и 9 человек личного состава», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. ЧП обошлось без пострадавших, эвакуация жителей не понадобилась.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области складывается тревожная и неблагополучная пожароопасная обстановка. Только за январь 2022 года жертвами огня стали 32 южноуральца, двое из них — дети.