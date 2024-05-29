В Копейске из‑за короткого замыкания холодильника загорелся частный дом

ЧП обошлось без жертв

Сегодня, 29 мая, на улице Борьбы в Копейске загорелся частный дом, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На место происшествия выехали четыре автоцистерны и 16 человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона. Столб дыма от горящего здания поднялся над городом.

«К данному часу объявлена ликвидация открытого горения. По предварительным данным, произошло короткое замыкание холодильника. Пострадавших нет», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, вечером 28 мая в Миассе сгорели три частных дома.