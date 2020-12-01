В Копейске из детского сада эвакуировали 135 человек

В Копейске из детского сада эвакуировали 135 человек.

В одном из детских садов Копейска днем 1 декабря произошло ЧП. Сотрудница учреждения заметила дым, который шёл из электрощитовой, однако пожарная сигнализация не сработала.

Выяснилось, что было короткое замыкание в электрощитовой, пристроенной к зданию. Возгорания не произошло, потребовалось только отключить щиток.

«Из здания были выведены 135 человек, из них 110 детей. Дети были размещены в главном корпусе детского сада, расположенном на расстоянии 200 метров. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте происшествия работали 4 единицы техники и 13 человек.