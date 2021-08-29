В Копейске искры салюта полетели в сторону зрителей

Очевидцы сообщают, что фейерверк взорвался не в небе, а неподалеку от празднующих День города

Накануне, 28 августа, жители Копейска отметили 114 годовщину со дня основания города. Завершился праздник ярким фейерверком. Но, по словам очевидцев, в первые минуты что-то пошло не так, и искры салюта полетели в сторону зрителей.

«В батут прилетело, прямо во внутрь, у нас там дети были. Напугались и они, и все родители. Слава богу обошлось»,— написала пользователь Екатерина Нарядова.

«Стояли возле бывшего кафе „Солнышко“, в нашу сторону прилетело, началась паника, все в рассыпную, дочка напугалась»,— добавила Елена Осинцева.

Также некоторые комментаторы написали, что после того, как искры попали в людей, одному из присутствовавших вызывали «скорую».

В пресс-службе Минздрава Челябинской области эту информацию опровергли:

«В диспетчерской скорой медицинской помощи подтвердили, что выездов на место для оказания медицинской помощи зарегистрировано не было»,— уточнили в ведомстве.

В региональном МЧС также сообщили, что за помощью в тот вечер никто не обращался.

Кроме того, многие присутствовавшие на празднике копейчане отметили, что в какой-то момент действительно что-то пошло не так, но ничего страшного не было. Другие и вовсе не заметили никакого ЧП.

Связаться с администрацией Копейска не удалось.