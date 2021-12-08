В Копейске игромана осудили за ложный донос

Мужчина выдумал кражу телефона и кошелька

Копейский городской суд вынес приговор 20-летнему местному жителю. Он признан виновным в заведомо ложном доносе. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Судом установлено, что молодой мужчина сообщил следователю заведомо ложные сведения о том, что неизвестный похитил у него телефон стоимостью 25 тысяч рублей и кошелек, в котором было 60 тысяч рублей.

«Расследование показало, что проживающий с родителями и страдающий игровой зависимостью подсудимый сам проиграл деньги», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении игромана было возбужден уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершенном преступлении»). Судом виновному назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.