В Копейске грузовик врезался в мотороллер с людьми

По данным ГИБДД, никто не пострадал

Накануне вечером, 13 ноября, в Копейске на улице Забойщиков грузовик въехал в мотороллер с людьми, сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

«Мотороллер с людьми стоял на проезжей части, без стоп-сигналов, не выставили аварийный знак! Водитель „Газели“ поздно заметил и на полном ходу въехал в людей. Их всех разбросало по дороге! На месте работали сотрудники ДПС и реанимация»,— сообщили очевидцы в группе «Новости Копейск в теме».

Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

«На улице Забойщиков автомобиль „Газель“ в темное время суток совершил наезд на стоящий на обочине мотоблок без включенных габаритных огней. В результате ДТП пострадавших или погибших нет»,— сообщили в ведомстве.

Сотрудниками полиции проводится необходимая проверка.