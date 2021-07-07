В Копейске экс‑риелтора обвинили в мошенничестве на 11 миллионов

Потерпевшими оказались 23 южноуральца, в основном — пенсионеры

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего руководителя копейского агентства недвижимости Анастасии Мищенко. Ее обвинили в фиктивном заключении договоров на покупку и продажу квартир. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительным данным, Мищенко в период с 2017 по 2019 годы выдавала себя за руководителя агентства недвижимости и заключала с южноуральцами фиктивные договоры купли-продажи квартир, договоры долевого участия в строительстве и оформляла другие сделки, связанные с жильем. Однако фактически женщина не могла оказать предлагаемые услуги.

«В ходе расследования уголовного дела установлено 23 потерпевших, большинство из которых являются пожилыми пенсионерам, многодетными гражданами, которым обвиняемая обещала предоставить недорогое жилье. Обвиняемой присвоено более 11 млн рублей из средств обманутых граждан», — рассказали в региональном СУ СКР.

В отношении Анастасии Мищенко было возбуждено уголовное дело по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Следователем в суд направлено ходатайство о заключении обвиняемой под стражу.