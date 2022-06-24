В Копейске экс‑полицейскому вынесли приговор за взятки от риелторов

Леонид Галанин отправится в колонию строгого режима

Сегодня, 24 июня, Копейский городской суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела ГУ МВД России по Челябинской области Леониду Галанину. Он признан виновным в мошенничестве, превышении должностных полномочий и получении взятки (статьи 290, 286 и 159 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Судом установлено, что Галанин в период до 2012 года получил взятку в виде квартиры стоимостью 962 тысячи рублей за общее покровительство местным жителям в непривлечении их к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений. Также в ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к покушению на хищение денежных средств граждан.

«Указанные действия позволили оформить право собственности на другую квартиру, принадлежащую женщине и двум несовершеннолетним детям, без фактического исполнения последней договорных обязательств по передаче денежных средств за приобретенную недвижимость. Право собственности на указанное жилье было оформлено на тещу подсудимого», — рассказали в региональной прокуратуре.

Суд назначил Галанину наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 9,2 миллиона рублей. Виновный лишен звания «подполковник полиции» и не имеет права занимать должности в органах внутренних дел в течение трех лет.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России в феврале текущего года, они же и вели уголовное дело. На время расследования Галанин находился под стражей, несмотря на попытки защиты изменить меру пресечения.