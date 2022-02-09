В Копейске экс‑начальнику колонии грозит лишение свободы за взятки

По версии следствия, обвиняемый получал деньги от осужденных

В Копейском городском суде состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего начальника колонии Владимира Ульянова. Его обвиняют в получении взятки и превышении полномочий. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, бывший начальник ИК № 15 в период с июня 2018 года по май 2019 года получил от осужденных взятки на сумму 88 тысяч рублей за обеспечение их мобильными телефонами и гарантию свободного передвижения по территории колонии.

«Стороной государственного обвинения в полном объеме поддержано предъявленное подсудимому обвинение, запрошено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 5 лет, с лишением специального звания „подполковник внутренней службы“», — сообщили в региональной прокуратуре.

Владимиру Ульянову инкриминируют часть 3 статьи 290 («Получение взятки») и часть 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).