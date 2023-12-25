Копейский районный суд вынес приговор двум иностранцам за покушение на незаконный сбыт 54 килограммов гашиша (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 25 декабря, сообщили в УФСБ по Челябинской области.
Мужчины были участниками межрегиональной преступной группы. Их задержали в мае.
«Суд приговорил виновных к 8 годам 3 месяцам и 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима соответственно, им назначены штрафы в сумме 175 тысяч рублей и 150 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Всего в 2023 году УФСБ России по Челябинской области пресечена деятельность пяти нарколабораторий, к уголовной ответственности привлечены 47 участников наркогруппировок, осуждены 45 человек. Из незаконного оборота изъято более 150 килограммов наркотиков.