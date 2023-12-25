В Копейске двух мужчин осудили за попытку сбыта 54 кг гашиша

За год сотрудники УФСБ ликвидировали пять нарколабораторий

Копейский районный суд вынес приговор двум иностранцам за покушение на незаконный сбыт 54 килограммов гашиша (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 25 декабря, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Мужчины были участниками межрегиональной преступной группы. Их задержали в мае.

«Суд приговорил виновных к 8 годам 3 месяцам и 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима соответственно, им назначены штрафы в сумме 175 тысяч рублей и 150 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Всего в 2023 году УФСБ России по Челябинской области пресечена деятельность пяти нарколабораторий, к уголовной ответственности привлечены 47 участников наркогруппировок, осуждены 45 человек. Из незаконного оборота изъято более 150 килограммов наркотиков.