В Копейске двоих заключенных осудили за вымогательство

Мужчины собирались требовать деньги у военнослужащих

Копейский городской суд вынес приговор двум заключенным исправительной колонии. Их признали виновными в вымогательстве (пункт «а» части 2 статьи 163 УК РФ). Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Суд установил, что виновные, отбывая наказание в колонии, сговорились вымогать деньги у военных, проходящих службу в регионе. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ совместно с коллегами из ГУФСИН по Челябинской области.

«Суд приговорил одного к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей, другого — к 8 годам лишения свободы в колонии особого режима и штрафу в 150 тысяч рублей», — сообщили в региональном УФСБ.