В Копейске двое мужчин обкрадывали гаражи

Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей

Два жителя Копейска обратились в полицию после того, как из их гаражей пропало ценное имущество. Оперативники задержали подозреваемых — ранее судимых 49-летнего и 36-летнего мужчин. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Задержанные пояснили, что вскрывали гаражи и похищали колеса, инструменты, лодки и другие вещи.

«Часть похищенного изъята, и после проведения необходимых следственных действий имущество будет возвращено владельцам. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража)», — сообщили в региональном полицейском главке.

Один из фигурантов дела отправлен под домашний арест, второй заключен под стражу.

Как ранее сообщал наш сайт, в Карталах полицейские задержали двоих ранее судимых 42-летнего и 34-летнего мужчин по подозрению в краже имущества на 550 тысяч рублей из гаража.