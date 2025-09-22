В Копейске чиновницу признали виновной в халатности после гибели пенсионерки

Женщину придавило упавшим деревом

Копейский городской суд огласил приговор начальнику отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа. Должностное лицо признано виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что 28 мая 2024 года у дома № 14 на улице Грибоедова в Копейске на 72-летнюю женщину упал тополь. Полученные травмы оказались смертельными.

Как следует из материалов дела, руководитель профильного отдела, имея соответствующие полномочия и обязанности, не организовала обследование зеленых насаждений, не обеспечила своевременное выявление аварийных деревьев и их удаление, что и привело к трагедии.

С учетом позиции прокуратуры суд назначил наказание: 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также запрет занимать определенные должности в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления сроком на 2 года.