В Копейске бывших директора хлебозавода и чиновника мэрии осудили за мошенничество на 355 млн рублей

Еще один фигурант дела — бывший прокурор Копейска Григорий Балыкин скончался в начале 2022 года

Копейский городской суд вынес приговор экс-директору хлебозавода Сергею Тумбаеву, начальнику договорно-правового управления хлебозавода Антону Гусеву, бывшему начальнику имущественного управления администрации города Дмитрию Курилкину и юристу Константину Гуревичу. Они признаны виновными в мошенничестве (статья 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что все четверо в течение нескольких лет незаконно захватывали объекты недвижимости: кинотеатр, офисы, квартиры, торговые объекты, нежилые помещения города и имущество Копейского хлебокомбината. Виновные изготавливали подложные документы на право собственности и регистрировали имущество в Росреестре.

В деле фигурировал бывший прокурор и председатель областного третейского суда Григорий Балыкин. Он скончался в начале года.

«Сергея Тумбаева приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 80 тысяч рублей. Гусев осужден на 7 лет и должен выплатить штраф 600 тысяч рублей. Курилкину назначено 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 550 тысяч рублей. Гуревич приговорен к 5 годам колонии, штраф — 520 тысяч рублей», — рассказали в Копейском городском суде.

Также взыскан материальный вред потерпевшим на сумму более 7 млн рублей.