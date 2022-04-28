В Копейске бухгалтер пойдет под суд за хищение денег работодателя

Ущерб потерпевшему составил около 650 тысяч рублей

Прокуратура Копейска направила в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера, которую обвиняю в краже (статья 158 УК РФ), присвоении и растрате (статья 160 УК РФ) и отмывании доходов (статья 174.1 УК РФ). Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, женщина работала у индивидуального предпринимателя и в период с апреля 2019 года по ноябрь 2020 года похитила с его банковского счета более 629 тысяч рублей.

«Кроме того, в августе 2020-го обвиняемая присвоила более 19 тысяч рублей, предназначенных для оплаты капитального ремонта нежилого помещения, принадлежащего предпринимателю», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Обвиняемая частично возместила ущерб, выплатив потерпевшему 147 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Копейский горсуд для рассмотрения по существу.