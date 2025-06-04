В Копейске будут судить рецидивиста, до смерти избившего товарища

Мужчина на протяжении двух дней истязал пострадавшего

В Копейске будут судить 52-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение об обнаружении тела 48-летнего мужчины поступило от его родственников — они не смогли дозвониться до него и приехали проведать. Прибывшие на место ЧП следователи установили, что смерть мужчины носит криминальный характер.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — 52-летнего ранее судимого местного жителя. Выяснилось, что мужчины распивали спиртные напитки и в какой-то момент поссорились. Обвиняемый на протяжении двух дней избивал своего товарища и нанес ему не менее 57 ударов. Пострадавший скончался.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. На данный момент все доказательства его причастности к гибели мужчины собраны и вместе с обвинительным заключением направлены в Копейский городской суд.