В Копейске будут судить пойманных со 143 закладками наркоторговцев

Некоторым обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы

В Копейске четверых молодых людей 20-26 лет осудят за незаконный оборот наркотиков. Они собирались сделать 143 закладки с запрещенными веществами в Челябинске и Копейске, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемые задержали осенью прошлого года. По данным следствия, их задача была в раскладывании наркотиков по скрытым местам хранения. На этих обозначенных точках вещества позже забирали покупатели.

Помимо 143 закладок, приготовленных к сбыту, полицейские нашли у задержанных 140 свертков для приготовления новых доз. Всего изъяли более 100 граммов синтетических наркотиков.

На молодых людей завели уголовные дела о покушении на незаконный сбыт и пересылку наркотиков группой лиц в крупном размере. Некоторым молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы. На период следствия суд назначил обвиняемым заключение под стражу в качестве меры пресечения.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направили в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.



Напомним, ранее в Магнитогорске у мужчины изъяли нелегальные сигареты на 1 миллион рублей. Табачную продукцию обвиняемый продавал оптом.