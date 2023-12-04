В Копейске арестовали обвиняемого в убийстве женщины

В СИЗО он проведет два месяца

Задержанному в Копейске по подозрению в убийстве женщины предъявили обвинение и избрали меру пресечения. Как сообщили в пресс-службе Копейского городского суда, ранее судимому мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Рецидивиста обвинили в грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшей (пункт «в» части 2 статьи 161 и часть 4 статьи 111 УК РФ).

«Суд постановил избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 февраля 2024 года», — сообщили в суде.

Напомним, мужчину задержали по подозрению в убийстве женщины 1 декабря — в день его освобождения из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за совершение тяжкого преступления. По словам местных жителей, до совершения убийства он ходил за детьми с ножом, а также пытался вскрыть автомобили.